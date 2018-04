Facelift, nieuwe diesel voor Lexus IS

Door: BV

Lexus neemt de IS onder handen. Het gefacelifte model krijgt nieuwe bumpers, andere wielen en aangepaste lichtblokken. Voor de verlichting wordt nu zowel voor- als achteraan gebruik gemaakt van LED-technologie. Aan de binnenzijde wordt rijkelijker met aluminiumkleurige kunststof gestrooid om het stuurwiel en de verluchtingsroosters terwijl de voorheen in die tint uitgevoerde strips op deuren en middenconsole glanzend zwart worden.

De IS Sport moet het gat met de potige IS-F dichten. Die heeft een koetswerkkit met agressievere lijnen, grotere luchthappers en een discrete koffervleugel. Aan de binnenzijde is de versie herkenbaar aan het Alcantara dat de meer geprofileerde zetels bekleedt. De besturing en demping is aangepast om ook nauwer bij die van het sportieve vlaggenschip aan te leunen.

De IS 200d heeft de 2.2l grote D-4D dieselmotor die we uit verschillende Toyota-producten kennen. Die levert 150pk en 340Nm, verbruikt 5,1l/100km en stoot elke kilometer 134gr CO2 uit.