Losgeslagen: de nieuwe VW Passat!

Door: BV

Op het Salon van Parijs presenteert VW de nieuwe Passat. Die arriveert in de eerste helft van 2011 bij de dealer. VW zit nog als een moederkloek op de beelden van het model, maar deze foto is alvast tussen de pluimen vandaag gekomen. Een verrassing is het uiterlijk niet; de nieuweling krijgt het familiegezicht van de constructeur en pakt vooral uit met scherpere, hoekiger lijnen dan z'n voorganger.

Officieel heeft VW nog niets vrijgegeven, maar we weten niettemin dat de wielbasis gevoelig groeit. En dat VW benzinemotoren voorziet met vermogen van 105 (1.2 TSI) tot 300pk (3.6 V6), met vermogens van 122 (1.2 TSI), 140 (1.4 TSI), 160 (1.8 TSI) en 211pk (2.0 TSI) ertussen. Diesel kan met een cilinderinhoud van 1.6 of 2 liter. De eerste wordt 105pk sterk, de tweeliters bestaan met 140, 170 en zelfs 220pk in het geval van de (fonkelnieuwe) variant met twee turbo's.