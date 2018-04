Saab Boreas Concept

Door: BV

s="internalLink" title="Bertone Mantide-ontwerper naar Saab" href="/nieuws/14735-bertone-mantide-ontwerper-naar-saab">Jason Castriota, de nieuwe Saab-ontwerper, krijgt de jongste tijd wel meer ongevraagde hulp. Ditmaal komt die uit Spanje. Dit ontwerp is van de hand van Jorge Marti Vidal. Het ontwerp draagt de naam Boreas. In de Griekse Mythologie is dat de God van de Noorderwind en de winter. Het is niet veel meer dan een vormstudie. Geen technische details dus, alleen deze plaatjes.