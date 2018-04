Impressie nieuwe Saab 9-1

Door: BV

Nu Saab z'n status als onafhankelijke autobouwer weer heeft verworven, richt het merk z'n blik op de toekomst. De eerste tekenen zijn alvast hoopvol, want het merk moest het productievolume voor de aanstormende nieuwe 9-5 al verhogen om de wachttijd niet te laten oplopen. Volgend jaar komt de 9-4X op de markt en in 2012 is het de beurt aan een nieuwe generatie van de 9-3.

Het is evenmin een geheim dat Saab graag een kleintje op de markt zou brengen. Saab-overnemer Victor Muller maakte van zo'n 9-1 al gewag op het afgelopen Autosalon van Genève. Daarvoor moet het merk extra fondsen aantrekken, een technische partner zoeken en een design pennen dat voor de liefhebbers van het merk door de beugel kan.

In dat laatste is hulp alvast niet veraf. Saab gaf zelf al aan dat zo'n kleintje best wat verwijzingen aan de originele, druppelvormige, 92 van de hand van Sixten Sason mag bevatten. Ontwerper Eduard Gray doet met deze "92010 Sixten" alvast een gok naar het uiterlijk van zo'n kleine Saab. Het model bestaat alleen virtueel dus het is makkelijk om te claimen dat de driedeurs plaats biedt aan vier inzittenden en over een hybride aandrijflijn kan beschikken. Het is niet de eerste interpretatie van een nieuwe 9-1 en wellicht ook niet de laatste...