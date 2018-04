Lexus CT200h met maar 89gr CO2

Door: BV

Lexus gaat naar Parijs en neemt mee: de productieversie van de CT200h. Een compact model dat de BMW 1-Reeks en Audi A3 de duvel aan moet doen.

Het model is technisch nagenoeg gelijk aan de Toyota Prius. Een 1.8l grote benzinemotor en elektromotor drijven via een automaat met continue variabele overbrenging de voorwielen aan. De bestuurder kan kiezen uit de modi Normaal, Sport, Eco en EV. Die laatste schakelt de benzinemotor enkel in als de batterij geheel uitgeput is.

Volgens de Japanners neemt de Lexus CT200h genoegen met 4l/100km. De officiële uitstoot over de gemengde cyclus bedraagt hoogstens 96gr/km. Op een aantal Europese markten wordt de CO2-afgifte zelfs teruggebracht tot 89gr/km.