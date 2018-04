Lancia Delta met 1.4l MultiAir

Door: BV

Fiat legt z'n nieuwe 1.4l MultiAir benzinemotor nu ook onder de kap van de Lancia Delta. Die eenheid voldoet aan de Euro V emissienorm, heet een vermogen van 140pk, levert 230Nm trekkracht en wordt gekoppeld aan een start/stop-systeem. In de Delta moet een omzichtige bestuurder toekomen met 5,7l/100km of een CO2-uitstoot van 132gr.

Lancia kiest ervoor de MultiAir voor te stellen in de meest in het oog springende Delta die ze hebben. Dat is de Hard Black. Die valt om door z'n matzwarte koetswerklak.