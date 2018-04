Lotus Elite in 2014 op straat!

Door: BV

Dit wordt de spirituele opvolger van de Lotus Esprit. Lotus stelt deze Elite gedoopte creatie voor op het Autosalon van Parijs. Het is nog een concept, dat zien we onder meer aan de camera's die de rol van achteruitkijkspiegel op zich nemen. De productieversie is nog niet voor meteen. Lotus stelt 2014 voorop.

Lotus wil met de koets, die uiteraard helemaal uit lichtgewicht materialen wordt opgebouwd, een nieuwe norm voor sportieve elegantie zetten.

De 2+2 krijgt een centraal voor het passagierscompartiment gemonteerde V8. En dat is met een slagvolume van 5 liter geen kleintje. Lotus geeft aan dat ze dat blok tot 620pk sterk kunnen maken. Dat moet een sprinttijd naar 100km/u van 3,5 à 3,7 tellen mogelijk maken.