Lamborghini in Parijs: de 3de teaser

Door: BV

Het is inmiddels duidelijk; Lamborghini heeft nieuws op het Autosalon van Parijs. Dit is daarvan de derde teaser waarop een deel van het dashboard te zien is en het doorgedreven gebruik van lichtgewicht materialen moet blijken. Lamborghini gaf bij een eerdere communicatie immers al aan niet noodzakelijk veel heil te zien in een nieuwe vermogenswedloop, maar wil vooral uitpakken met lichtere producten. Nieuwe toepassingen van koolstofvezelproducten moeten dat mogelijk maken.

Waar Lamborghini ons nu exact voor opwarmt, is nog steeds niet helemaal duidelijk. De Murcièlago is wel aan een opvolger toe (die naar verwachting Jota zal heten, maar ook dat is nog niet bevestigd). Of die echter al in Parijs te bewonderen zal zijn, is onduidelijk. De geruchten over een lichtgewicht concept worden sterker. Misschien zien we wel beide. Wordt hoedanook vervolgd; de Italianen beloofden zes teasers.