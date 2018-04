2020 Inceptor Supercar

Door: BV

We zijn nog maar eens een compleet fictionele designstudie voor een supersportwagen rijker. Ditmaal is het de 19-jarige Samir Sadikhov die er z'n ontwerptalenten mee in de kijker wil zetten.

Uit de titel leren we dat hij ervan uitgaat dat supersportwagens er over een decennium zo zullen uitzien. Binnen- en buitendesign zijn duidelijk uitgedacht, maar over de techniek is niet gecommuniceerd. Samir gaat nog steeds uit van een centraal geplaatste conventionele verbrandingsmotor. Dat leren we uit de beelden. En de toegang tot het interieur wordt verzekerd door schaardeuren. Het opvallendste stijlkenmerk is echter de vorm van de achterste wielopening. Die laat alleen de velg onbedekt. Niet meteen handig bij het parkeren, maar deze "Inceptor" haalt dat stadium toch nooit.