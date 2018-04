Door: BV

De luxe-devisie van Nissan komt nu ook met een geheel elektrisch model. Dat is vanzelfsprekend helemaal gebaseerd op de architectuur van de Nissan Leaf. Dat model komt in de loop van volgend jaar op de markt.

Op de elektrische Infiniti is het nog wachten tot 2013. De Japanners beginnen nu wel met het opwarmen van het publiek. Dit is de eerste teaser. Er is alvast plaats voor vijf inzittenden. Meer details vergen nog wat geduld.