Lotus Eterne is vierdeurs, komt in 2015

Door: BV

Als er bij Lotus op het Autosalon van Parijs geen nieuws te rapen valt, dan is er nergens wat te zien. De kleine Britse autobouwer heeft grootste plannen en dat zullen we geweten hebben. In de Lichtstad onthult het merk z'n toekomstige gamma en dat houdt nogal wat in. Vergeet de Elise, Exige en Evora, er staat liefst vijf nieuwe modellen te blinken. Daarbij is ook een vierdeurs.

Lotus maakt zich op om een vierdeurs sportwagen los te laten in het segment van de Aston Martin Rapide en Porsche Panamera. Die heet Eterne en dit is er de voorbode van. Als het meezit te koop vanaf 2015, en met een 5-liter V8 met turbo onder de kap, goed voor zo'n 620pk. De krachtbron is afkomstig van Toyota, wat bij Lotus het geval is voor alle toekomstige centrales en transmissies.