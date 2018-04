Audi e-tron Spyder stapt van het dak af

Door: BV

Audi is nog niet rond met de e-tron. Deze Spyder volgt op de versie mét dak. Die werd begin dit jaar in Detroit getoond. Maar het kon duidelijk allemaal nog wat pittiger.

Terwijl de e-tron in Detroit nog beschikte over een uitsluitend elektrische aandrijving,. Ditmaal kiest Audi voor een hybride. Met voorwielen die door een elektromotor aangedreven worden en achterwielen die hun kracht onttrekken aan een drieliter V6 TDI. De elektromotoren leveren 87pk en 352Nm. De diesel is goed voor nog eens 650Nm en wordt gecombineerd met een automaat met dubbele koppeling die over zeven verhoudingen beschikt. In normale omstandigheden doen de elektromotoren één vierde van het werk en gaat de overige aandrijfkracht naar de achterwielen, maar het kan variëren als de situatie erom vraagt.

De lithium-ion batterij kan aan het stopcontact geladen worden. De stekker zit verstopt onder het Audi-logo onder de motorkap. Rij je zuiver elektrisch dan raak je maximaal 50km ver en mag je niet sneller dan 60km/u. Springt de diesel bij, dan beschik je meteen over een top van 250km/u terwijl de sprint naar 100km/u niet langer dan 4,4 seconden in beslag hoef te nemen. Vooral omdat je een halve cyclus ver raakt, zonder de diesel aan te spreken, heeft Audi het over een verbruiksgemiddelde van 2,2l/100km. Dat betekent dat de CO2-uitstoot amper 59gr/km is.