Lotus Esprit is terug!

Door: BV

Er wordt al jaren over gespeculeerd, maar nu is het zeker. Lotus komt opnieuw met een Esprit. Ergens in de loop van 2013 wordt het vlaggenschip aan het aanbod toegevoegd. Net als het origineel dat sinds 1998 geschiedenis is, zit de motor centraal achter de inzittenden en beschik je over een turbomotor.

Dat de tijden wel degelijk veranderd zijn, mag blijken uit het feit dat Lotus een 550pk sterke V8 turbo als instapper ziet, en erboven nog een variant van dezelfde centrale met 620pk zal aanbieden. De originele Esprit kon het aanvankelijk rooien met een geblazen viercilinder. KERS is de echte slimme optie. Dat staat voor Kinetic Energy Recovery System - een systeem dat energie opslaat tijdens het vertragen. De bestuurder kan die middels een druk op de knop weer aanwenden als hij wat extra koppel nodig heeft. Nuja, "wat" is relatief. Lotus beweert dat het effect vergelijkbaar zal zijn met dat van een nitro-installatie.

Voor de Esprit stellen de Britten een topsnelheid van 330km/u en een sprinttijd van 3,5 seconden voorop. En er is zelfs al een indicatieve prijs; € 150.000.