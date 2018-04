Smart praat met Nissan voor nieuwe Forfour

Door: BV

De jongste tijd zijn supermini's een echte plaag. Vooral voor Smart. Bijna elke autobouwer, van Toyota, over VW tot Kia is ermee bezig. En winst maken is voor Smart al geen evidentie zonder dat het met concurrentie af te rekenen heeft. Ondanks alles weigert Mercedes de stekker uit het merk te trekken. De lage CO2-uitstoot van de autootjes helpt de gigant immers om aan de toekomstige emissienormen te voldoen.

De Duitsers werken inmiddels aan de derde generatie van het autootje. De nieuwe Fortwo wordt samen met Renault ontwikkeld. En nu lonken de Duitsers naar Renaults alliantiepartner Nissan voor een nieuwe vierzitter. Beide partijen geven toe dat er voorlopig alleen gepraat wordt. Smart heeft alvast geschetst hoe die eruit zou kunnen zien. De nieuwe Nissan Micra vormt overduidelijk de basis.