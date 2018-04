Fiat wacht met nieuwe modellen

Door: BV

Fiats grote baas Sergio Marchionne ziet de toekomst voor de Europese automarkt niet rooskleurig in. Momenteel gaan de cijfers weliswaar in de plus, maar heel wat landen schrappen per 1 januari de fiscale stimuli die de autosector een duw in de rug geven. Fiat gaat er daarom zelfs van uit dat 2011 slechter wordt dan 2010. Marchionne draait daarom de geldkraan dicht. Dat betekent dat heel wat nieuwe modellen vertraging oplopen.

Eigenlijk had de nieuwe generatie Fiat Panda deze zomer al bij de dealer moeten staan. Dat was eerder al een jaar uitgesteld, en nu bevestingen bronnen bij de autoconstructeur dat de kleine vijfdeurs er ten vroegste begin 2012 komt. Die beslissing heeft ook invloed op de nieuwe Lancia Ypsilon. Ook daarop is het nog twee jaar wachten.

Vervanging voor de Fiat Idea en Lancia Musa was voorzien in december 2011, maar dat schuift nu op naar eind 2012. En ook de Fiat Multipla, die al sinds 1998 in de catalogus staat, moet nog tot die tijd mee.