Nu pas officieel: Aston Martin Cygnet

Door: BV

Aston Martin gaat door met de Cygnet. In de loop van volgend jaar wordt het kleine stadsautootje gelanceerd. De Britten hebben het over hun "achtste productiemodel, ontwikkeld en gebouwd op het hoofdkwartier in het Engelse Gaydon, Warwickshire".

De Cygnet is een verklede Toyota iQ. Technische aanpassingen zijn er niet, maar Aston Martin voorziet de door Toyota rijklaar aangeleverde modellen wel van een aangepast uiterlijk en een volledig op maat aangekleed interieur. Aston Martin probeert met de Cygnet z'n gemiddelde CO2-uitstoot omlaag te halen. Anders riskeert het merk door de Europese Unie beboet te worden. Hoeveel Aston de klant wil laten betalen voor de veredelde Toyota is nog niet bekend.