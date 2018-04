Nog 1 keer: Pagani Zonda 750

Door: BV

Pagani heeft de opvolger van de Zonda al voor mekaar. De voorlopig "C9" genoemde supersportwagen is al herhaaldelijk gespot. En eigenlijk dachten we ook al de laatste Zonda te hebben gezien, maar als iemand een blanco cheque bovenhaalt, dan bouwen de Italianen er gewoon nog één extra. Dat is het geval met deze Zonda 750.

Onderhuids is heeft die alles van de Zonda Cinque, maar de klant uit het Midden Oosten specifieerde wel een grote centrale luchthapper (bovenop het dak) en koos zelfs de kleurencombinatie. Behalve het paars is er weinig over de auto bekend, al suggereert de naam dat de door Mercedes AMG gebouwde 7,3l V12 voor de gelegenheid is opgekitteld tot 750pk.