Lexus CT-200h als F-Sport

Door: BV

Lexus warmt zich op voor de lancering van de CT200h. De hybride Audi A3-killer is nu ook in het Australische Sydney voorgesteld en stond er op het Autosalon te blinken in een nieuwe outfit.

Gebaseerd op de Lexus LF-A, zorgen de ingenieurs van moederhuis Toyota voor een agressiever ogende koetswerkkit. Die omvat de obligate grille met honingraatmotief, specifieke velgen, agressievere vleugels en een uitlaatlijn die wat prominenter is. Aan de binnenzijde maken sportzetels, een aangepaste aankleding en een specifiek instrumentarium de dienst uit.

De aandrijflijn die bij de Toyota Prius wordt geleend, blijft ongewijzigd. Deze F-Sport gedoopte CT200h beperkt zich dus tot uiterlijk vertoon.