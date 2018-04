Door: BV

De Smart Fortwo is voor de kooplustige Amerikaanse snob inmiddels oud nieuws. Iedereen die er één wou, om een statement mee te maken, heeft er bij aanvang één gekocht. De oorspronkelijk zeer hoopgevende verkoopscijfers van de ultramini zijn in de VS dan ook in recordtempo afgekalfd.

Om het product fris te houden schakelt smart nu Hello Kitty in. De Amerikaanse invoerder brengt drie verschillende Hello Kitty-Smartjes op de markt. Elk getooid met het iconische figuurtje.