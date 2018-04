Morgan Three Wheeler krijgt Harley-hart

Door: BV

Tussen 1909 en 1953 bouwde Morgan al zo'n 30.000 driewielers en volgend jaar komen er nog een hoop bij. Om het 100-jarige bestaan van de eigenzinnige autobouwer te vieren, wordt het model geïncarneerd. Dat was eerder al bekend gemaakt. Nu komt Morgan voor het eerst met specifieke details.

De Three Wheeler zal aangedreven worden door een Screaming Eagle 1.800cc Harley-Davidson krachtbron. Voor de overbrenging viel de keuze op de vijfbak van de Mazda MX-5. Het enige aangedreven achterwiel moet in staat zijn de minder dan 500kg wegende creatie in 4,5 tellen naar 96km/u (60Mph) te stuwen. De topsnelheid bedraagt bijna 190km/u.

De inzittenden nemen plaats in een met leder bekleed passagierscompartiment dat aan weerszijden omgeven wordt door het dragende buizenframe, aangevuld met twee discrete rolbeugels. De schakelaartjes worden tuimelaars. In eerste instantie zal Morgan 8 koetswerkkleuren en 2 interieurkleuren aanbieden, maar de Britten zeggen er nu al bij dat de mogelijkheden later uitgebreid worden.