Suzuki Vitara opgefrist

Suzuki frist tegen het jaareinde de Vitara en Grand Vitara op. De stilistische aanpassingen moet je ontdekken met een volleerde spoorzoeker. Ze zijn op z'n zachtst gezegd subtiel, op het verdwijnen van het reservewiel op de kofferklep na. Door die ingreep wordt de Vitara in één klap 20cm korter en het spreekt voor zich dat het de aërodynamica ten goede komt.

De Vitara stelde het nog met motoren die voldeden aan de Euro IV-emissienormen. Vanaf januari is de Euro V-norm echter een must. Dat betekent dat alle centrales herbeken werden. De 1.6 benzine laat zich voortaan enkel nog als driedeurs bestellen en levert 106pk en 145Nm. De 1.9 DDIS bestaat met drie of vijf portieren, levert 129pk en 300Nm. In beide gevallen werd het gebruik naar onder bijgesteld. De driedeurs verbruikt als benzine of diesel respectievelijk 8,2 of 6,7l. De vijfdeurs vraagt 6,8l/100km.