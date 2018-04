VW komt met ijsvrije voorruit

Door: BV

Het Volkswagen-concern heeft de handen in elkaar geslagen met het Fraunhofer Institute for Surface Technology in Braunschweig. Het doel: bestuurders verlossen van bevroren voorruiten.

Dat autoruiten bij vrieskou en vochtige omstandigheden aanvriezen weten we allemaal. En dat half verkleumd de rotsformaties van je voorruit beitelen geen aangename bezigheid is ook. Maar VW werkt aan een oplossing. Samen met de bollebozen uit Braunschweig ontwikkelt de groep immers een voorruit die niet meer kan aanvriezen. Om het probleem aan te pakken bij de wortel, en ervoor te zorgen dat ijskristallen zich niet kunnen vastzetten op de voorruit, wordt gebruikt gemaakt van een fysisch principe. De voorruit wordt voorzien van een ultradunne laag indium tin-oxide. Die houdt de temperatuur zo goed vast dat de ruit, in theorie, zelfs bij temperaturen van -18C° nog niet aanvriest. Het bedrijf gaat niet zo ver te zeggen dat je er voor altijd van verlost bent, het staat immers niet garant voor alle klimatologische omstandigheden (het is niet zo dat een pak sneeuw van 10cm smelt op de voorruit). Maar op z'n minst zou je de ijskrabber veel minder vaak moeten bovenhalen.

VW belooft dat de technologie binnen afzienbare tijd zal aangeboden worden op de verschillende merken die het concern rijk is. Er zijn wel nog enkele hordes te nemen. Zo schermt de laag ook de ontvangst van GPS-toestellen of mobiele telefoons af.