Astra GTC en TwinTop slachtoffer sluiting GM Antwerpen

Door: BV

Eind dit jaar loopt de laatste auto van de band in de GM-vestiging in Antwerpen. Een trieste gebeurtenis die niet alleen het einde betekend van ruim 85 jaar productie-activiteit op Belgische bodem. De stopzetting betekent ook het vroegtijdige pensioen van de Astra GTC en Astra TwinTop. Beide modellen, gebaseerd op de vorige generatie, worden immers alleen in Antwerpen gebouwd. GM vindt een verhuis van het machinepark naar een andere vestiging te duur in verhouding tot het geprojecteerde volume. De afzet van beide (uitlopende) nicheproducten werd voor volgend jaar op amper 20.000 stuks geschat.

Astra heeft de nieuwe generatie van de GTC reeds voorgesteld op het Autosalon van Parijs - als GTC Paris Concept - maar het duurt nog een jaar eer de eerste exemplaren daarvan van de band rollen. De beslissing of de TwinTop überhaupt opvolging krijgt, heeft GM nog niet genomen.