Lancer verkleed als Proton Inspira

Door: BV

Labeltjes kleven is van alle tijden, en van alle markten. Kijk maar naar de Seat Exeo. In Maleisië vinden we het jongste voorbeeld. Daar lanceert Proton de Inspira. Dat is een Mitsubishi Lancer met andere labeltjes, een aangepaste grille en een specifieke koffervleugel. Onder de kap zit een 1.8l of 2.0l benzinemotor. Ook neemt Proton van Mitsubishi over. Beiden zijn handgeschakeld, maar de laatste is tegen een meerprijs verkrijgbaar met een CVT-automaat.

Dat Proton juist de Lancer overneemt, is weinig verrassend - beide constructeurs werken al een kwarteeuw samen.