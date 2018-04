Aston Martin Cygnet eerst bij Harrods

Door: BV

Aston Martin is helemaal klaar met het vertimmeren van de Toyota iQ. Met nieuw smoelwerk, een met duurdere materialen aangekleed interieur en de typebenaming "Cygnet" op de koffer, wordt het model vanaf volgend jaar eerst aangeboden aan klanten die al een Aston Martin in de garage hebben staan. Aan de 1,33l grote benzinemotor of de zestrapsautomaat van Toyota is naar alle waarschijnlijkheid niet geraakt.

De productieversie beleeft nu z'n première. Niet op één of ander Autosalon, maar in de etalage van het Londense warenhuis Harrods.