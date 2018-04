Vlaanderen strooit intelligent deze winter

Door: BV

Vlaams Minister van (im)Mobiliteit Hilde Crevits wil graag lessen trekken uit de abominabele werking van de strooidiensten afgelopen jaar. En het jaar daarvoor. En...

Crevits mikt op een veelvoud van oplossingen. De eerste is de eenvoudigste. Als we door de opwarming van de aarde deze winter weer opvallend veel vrieskou ervaren, is de excellentie voorbereid. Er ligt liefst 32.000 ton strooizout klaar. Afgelopen jaar was dat slechts 15.000 ton.

Er wordt voortaan intelligenter gestrooid. De bestuurder van de strooiwagen zal de hoeveelheid strooizout niet meer moeten instellen. Dat gebeurt automatisch, dankzij een GPS-systeem dat weet welke route de strooiwagen volgt, hoe koud het is en hoe breed de weg is.

Ook nieuw is het blokstrooien. Daarbij wordt de politie ingezet en de weg vrijgemaakt voor de strooidiensten. Die worden dan gevolgd door het gewone verkeer, op dezelfde manier als bij grote drukte blokrijden wordt toegepast.