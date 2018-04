Cadillac Escalade Platinum Edition

Door: BV

Cadillac herlanceert z'n producten in Europa, na een korte afwezigheid. Het programma omvat de SRX vanaf € 53.840, de CTS Coupé die te koop is vanaf € 55.000, de CTS Sport Wagon vanaf € 50.830 en de CTS-V. Die BMW M3-killer maakt je € 78.000 armer. Helemaal bovenaan het gamma staat echter een fonkelnieuwe editie van de Escalade; de Platinum Edition. Die neemt meteen een € 82.768 grote hap uit je budget.

Je kan van die Platinum Edition niet zeggen dat het half werk is. Hij rust op 22-duims verchroomde wielen en heeft een gemotoriseerde instaptrede. Aan de binnenzijde is alles ingepakt in zacht aanvoelend leder, vind je overal een combinatie van aluminium en hout van olijfbolen en walnoot, kunnen de bekerhouders zowel verwarmen als koelen en zit achteraan een gescheiden entertainmentsysteem met schermen en een DVD-speler.