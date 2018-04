Door: BV

Honda werkt aan een compacte auto voor ontluikende markten. In januari toonde het merk een studiemodel, en inmiddels heeft het kleintje een naam -Brio- en is er een prototype.

Het prototype is 3,61m lang, 1,68m breed en 1,47m hoog. Tegen maart volgend jaar moet het model te koop zijn. Thailand zal er de spits afbijten. De auto zal er 400.000 baht kosten, dat is minder dan € 10.000. Over de motor willen de Japanners alleen kwijt hij minder dan 5l/100km zal verbruiken.