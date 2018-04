De nieuwe Audi A6

Door: BV

Jawel, dit is de nieuwe A6. Het had net zo goed de A4 of de A8 kunnen zijn, maar z'n lengte van 4,91m, breedte van 1,87m en hoogte van 1,45m dicteren dat hij zich tussen die twee nestelt. Nodeloos te zeggen dat Audi hier kiest voor een gekend recept zonder verrassingen. Deze sedan debuteert in januari op het Salon van Detroit. De break (Avant, zo u wil), volgt dan in maart op het Salon van Genève.

De structuur kennen we al van de Audi A7 die een identieke bodemplaat gebruikt. Belangwekkend is daarbij vooral dat Audi in vergelijking met de A6 die afzwaait, grotere delen van de ophanging en koetswerkdelen als de voorvleugels uitvoert in aluminium. In Ingolstadt probeert men op die manier het gewicht binnen de perken te houden en het de voortrein af te trainen om een beter weggedrag te bekomen. Audi heeft evenwel niet kunnen vermijden dat de nieuweling weer enkele tientallen kilo's aankomt.

Het motorenaanbod is evenmin verrassend. Audi start het dieselgamma met een 2.0 TDI met inmiddels 177pk, gevolgd door een koppel drieliters met 6 cilinders in V-vorm. Goed voor 204 of 245pk. Het verbruik en CO2-uitstoot van deze varianten is achtereenvolgens 4,9l/100km (129gr/km), 5,2l/100km (137gr/km) en 6,0l/100km (158gr/km). De sprinttijd bedraagt respectievelijk 8,7, 7,2 en 6,1 seconden.

Eigenlijk wordt de kleinste benzine een tweeliter TFSI met 211pk, al wordt die -volgens hetzelfde recept als de Q5 Hybrid- bijgestaan door een 45pk sterke elektromotor. Het verbruik daalt evenwel niet onder een teleurstellende 7,3l (142gr/CO2/km). Benzinerijden kan ook nog met een 204pk sterke 2,8 FSI en een drieliter TFSI met 300pk. Die laatste vraagt wel 8,2l/100km of 190gr/km CO2, maar rijdt al na 5,5 tellen 100km/u.