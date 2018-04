Winter dag 2: chaos

Door: BV

De tweede dag met sneeuwval stuurde de avondspits grondig in de war. Rond half 7 stond er meer dan 520km file. Drie uur later was dat nog steeds 400km en ook na negen uur was er nog meer dan 300km verkeersellende. Op de snelwegen welteverstaan, want de gewestwegen die eveneens potvast zaten, worden niet in het cijfermateriaal opgenomen.

De correcte reactie van de strooidiensten zorgde 's morgens nog voor een vlotte ochtendspits, maar de tweede sneeuwval van de winter, in de late namiddag, zorgde al meteen voor een herhaling van de chaotische situatie van afgelopen jaar. Het Vlaams Verkeerscentrum hield vol dat de wegen in goede staat waren op een moment dat, tussen 17 en 18 uur, al honderdduizenden automobilisten met een spekgladde ondergrond werden geconfronteerd. Het verkeerscentrum meldde dat er voldoende preventief was gestrooid. Het Winteractieprotocol dat Vlaams Minister van (im)Mobiliteit Hilde Crevits op 17 november voorstelde had net tot doel lessen te trekken uit de ervaringen van afgelopen jaar en deze situatie te vermijden.