Paus wil elektrische Pausmobiel

Door: BV

Natuurlijk is het hoofd van de Katholieke Kerk begaan met de mens. En met de mensheid. En daarom vindt, volgens bronnen bij het Vaticaan, Benedictus XVI het spijtig dat hij in zijn nochtans uitgebreide garage geen elektrische auto vindt. Dat is beter voor de wereld.

Een elektrische Pausmobiel zou nochtans ideaal zijn - de afgelegde afstanden zijn beperkt en de stille werking garandeert een sereen optreden voor het 265ste hoofd van de Kerk. De Heilige Vader betreurt dan ook dat hem nog geen elektrische Pausmobiel is aangeboden. Wedden dat daarin nu snel verandering komt?