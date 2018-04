Covinis 6-wieler is klaar

Door: BV

Behalve tijdens een korte periode in de Formule 1 zijn auto's met vier voorwielen eigenlijk nooit wat geweest. Nochtans zijn er al sinds 1976 plannen voor zo'n creatie. Maar het is er nooit van gekomen. Enkele Italianen zagen echter wel wat in het idee en werken inmiddels al jaren een supersportwagen onder de merknaam Covini. Elke keer als iedereen denkt dat ze ten onder gegaan zijn, duikt er wat nieuws op. En nu zou de productieversie van de Covini C6W eindelijk klaar zijn.

Volgens de bedenkers zijn er nogal wat voordelen verbonden aan die dubbele voortrein. Je loopt minder risico bij een lekke voorband, aquaplaning komt minder voor, je kan beter remmen en natuurlijk heb je meer grip. Het zou evenwel ook het comfort ten goede komen en voor een betere absorbering van een frontale impact zorgen. Aan de andere kant kan je niet om de verhoogde rolweerstand en de euh, wel, uitdagende vormgeving heen.

De C6W heeft behalve het aardigheidje onder de neus natuurlijk ook nog meer in huis. De achterwielaandrijver melkt een 4,2l V8 van Audi-origine voor een vermogen van 440pk en 470Nm trekkracht. Schakelen doe je manueel, middels een zesbak. Het model zou in staat zijn een top van 300km/u te halen.