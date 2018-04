McLaren MP4-12C kost € 203.360

Door: BV

De fonkelnieuwe McLaren MP4-12C wordt de eerste uit een ganse reeks sportwagens. Het model is vanaf volgend voorjaar ook bij ons te koop en krijgt een vanaf-prijs van € 203.360. Voor dat geld krijg je standaard een koolstof chassis en een 3,8l benzinemotor met 600pk (meer over de prestaties vind je hier).

Voor de 12C zijn talloze opties beschikbaar die in de aanloop naar de lancering zullen worden bekendgemaakt. Er zijn 17 carrosseriekleuren, waaronder McLaren Orange, de opvallende kleur bekend van de McLaren-racewagens uit de jaren 60 en 70. Voor het interieur zijn 14 verschillende soorten bekleding beschikbaar. Prestatieupgrades bestaan uit onder andere een lichtgewicht sportuitlaatsysteem, koolstofkeramische remschijven, gepolijste remklauwen en twee soorten gesmede lichtmetalen velgen. Op de standaard 12C is de MonoCell het enige dat van koolstof is vervaardigd, maar de mogelijkheid bestaat om andere onderdelen ook in koolstofvezel uit te voeren, waaronder het spiegelhuis, de panelen van het motorcompartiment en de motorkap.