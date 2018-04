Door: BV

Het zou raar zijn moest Honda niét werken aan een Civic-opvolger. Dus dat is op zich geen nieuws. Maar hij is zo goed als klaar. Voor de verkoop start in de lente van volgend jaar, toont Honda eerst nog een concept. Kwestie van het publiek al klaar te stomen. Dat is voor januari - op het Autosalon van Detroit. Dit is de eerste afbeelding van het showmodel.