Volkswagen London Taxi Concept

Door: BV

Volkswagen laat geen kans onbenut om de Space Up, die in z'n productieversie wellicht weer gewoon Lupo zal heten, te promoten. Volkswagen heeft de auto al een paar keer verkleed als Taxi, onder meer voor de stad Milaan, en nu is Londen aan de beurt.

De elektrische Up! is voor de gelegenheid uitgevoerd in zwart, getooid met het Londense wapenschild en voorzien van een Britse vlag op het dak (monochroom, niet in kleur).

De 115pk sterke elektromotor duwt deze amper 3,7m lange taxi naar een top van 120km/u en heeft een autonomie van 300km. Daarmee kan je als taxibestuurder in een stad al heel wat ritten afwerken. Een uurtje pauzeren met de stekker in het stopcontact levert weer een voor 80% geladen batterij op.