Honda roept 1,35mio Jazz terug

Door: BV

Honda heeft een probleem met de Jazz. Door corrosie van de contactpunten kan het zijn dat de koplampen van het autootje uitvallen. En omdat verlichting een veiligheidsitem is, worden de Jazz en Fit (in Japan en de VS) teruggeroepen om het probleem op te lossen.

De terugroepactie is niet van de kleinste; in totaal zijn 1,35 miljoen Jazz getroffen van modeljaar 2007 en 2008 getroffen. In de VS moeten 143.083 klanten op verzoek van de constructeur naar hun dealer. In Europa zijn dat er 385.000 en in Japan 735.000. Wie een Jazz bezit die mogelijk getroffen is, wordt per brief verwittigd.