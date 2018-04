VAB pleit voor meer benzine

Door: BV

"De huidige CO2-gunstmaatregelen sturen de consument richting dieselwagen, terwijl dat vaak niet de meest aangewezen keuze is", klinkt het bij de VAB. De organisatie komt tot die conclusie na een recent onderzoek. De Vlaamse Automobilisten Bond peilde enerzijds meer dan 7.000 automobilisten naar hun rijgedrag, stoelt zich op Vlaamse mobiliteitsstudies en voerde bij 26 recente benzine- en dieselwagens uitgebreide verbruiksmetingen uit.

Terwijl we allemaal weten dat een auto meer verbruikt dan het normverbruik opgeeft, is onduidelijk hoeveel dat juist is. De VAB bracht dat in kaart en kwam tot de conclusie dat dieselmotoren weliswaar minder CO2 uitstoten en verbruiken op papier, maar dat het reële verbruik er een grotere afwijking vertoont dan bij een moderne benzinemotor. Die laatste verbruikt gemiddeld 23% meer dan wat de constructeur opgeeft. Een diesel vraagt echter gemiddeld 32% extra brandstof.

Om dat verschil te compenseren wil de VAB dat de overheid de actuele gunstmaatregelen voor benzinemotoren versoepeld. "Wil je auto's met een gelijke reële CO2-uitstoot gaan belonen, dan moet je benzineauto's de uitstootdrempel (CO2) voor maximale overheidssteun optrekken van 105 naar 115gr/km", klinkt het bij de VAB. Bij een auto met een uitstoot van minder dan 105gr betaalt de overheid nu immers 15% terug. Tussen 105 en 115gr/km profiteer je van 3% korting, maar als het van de VAB afhangt wordt dat 115 tot 125gr voor de benzinemotoren.

Door dieselwagens te bevoordelen, dwingt de overheid meer consumenten in een auto van dat type, terwijl die eigenlijk ongeschikt is. Zowel vanuit een fiscaal als vanuit een technisch standpunt is een dieselmotor voor mensen die jaarlijks minder dan 15.000km afleggen onzinnig. En toch zien we dat zelfs in de categorie die hooguit 5.000km/jaar afleggen tegenwoordig 1 op 3 klanten een dieselmotor kiest. Zelfs mét de ecokorting wordt die over de looptijd van de auto nauwelijks of niet voordeliger. De VAB weet bovendien dat diesels die vaak korte afstanden rijden, veel frequenter problemen krijgen met technische componenten als de EGR-klep en catalysatoren. "Die herstellingen zijn duur en volstrekt overbodig".