BorgWarner neemt Haldex over

Door: BV

De Zweedse specialist Haldex, vooral bekend omwille van z'n koppelingen voor 4x4-systemen, wordt overgenomen door de Amerikaanse toeleverancier BorgWarner. Dat beursgenoteerde bedrijf heeft voor Haldex $ 208 miljoen veil.

Voor BorgWarner kadert de acquisitie in een groeistrategie. De toeleverancier wil op zo veel mogelijk gebieden expertise in huis halen. Met Haldex heeft het alvast een stevige voet tussen de deur als het op integraalaandrijving aankomt. De Amerikaanse groep heeft met Haldex erbij liefst 60 fabrieken in 18 landen. De onderdelen van BorgWarner zitten onder meer in producten van General Motors, VW/Audi, Renault/Nissan, PSA (Peugeot & Citroën), Hyundai/Kia, Chrysler, Fiat, Ford, Toyota, BMW en Honda.