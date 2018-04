Nog meer Chrysler 300

Door: BV

Chrysler heeft meer gegevens over de nieuwe 300 wereldkundig gemaakt. De luxelimousine debuteert op het Autosalon van Detroit en komt ook naar Europa. Bij ons zal hij echter voorzien worden van een licht aangepaste binnen- en buitenvormgeving, krijgt hij een diesel onder de kap en zal er een Lancia-logo op kleven.

De constructeur heeft vooral getracht de zichtbaarheid rondom te verbeteren. Door dunnere raam- en deurstijlen te introduceren zie je 15% meer dan uit de vorige 300. En er valt ook meer licht binnen. Tenminste, als je opteert voor het panoramische zonnedak. Dat is exact dubbel zo groot als een normaal exemplaar.

Onderhuids wordt er heel wat verfijnd, maar weinig echt gewijzigd. Je kan nog steeds kiezen uit achter- of vierwielaandrijving. De instapper wordt grondig vernieuwd - een 3,6l met 292pk, terwijl de 5,7l V8 Hemi grotendeels hetzelfde blijft. De automaten worden wel opgefrist en alleen dat moet al een verbruiksdaling teweeg brengen. In Europa moet de klant vooral gepaaid worden door een zescilinder dieselmotor. Daarover zegt Chrysler (Lancia) nog niets, maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid over een 2,8l van het Italiaanse VM-Motori (en dus niet over een motor van de Fiat-groep), met een vermogen tussen 200 en 240pk.