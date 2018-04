120.000 Belgen gebruiken Coyote radarverklikker

Door: BV

Anderhalf jaar na z'n lancering in mei 2009 heeft de radarverklikker Coyote in ons land al 120.000 betalende abonnees. Omdat het kastje niet actief scant naar snelheidsradars maar elke gebruiker z'n duit in het zakje doet door controles met een druk op de knop door te geven, is het systeem helemaal legaal.

Er zijn twee versies beschikbaar. De Mini Coyote V1 kost € 149, abonnement van 4 maanden inbegrepen. De versie V2 kost € 199, eveneens met een abonnement van 4 maanden. Naast een derde toets om in real time verkeersproblemen te melden is de Coyote V2 uitgerust met een kleurenscherm, permanente weergave van de toegelaten snelheid, instelbare geluidssignalen en/of stemwaarschuwing en een verbeterde instelbaarheid.

Een abonnement voor een jaar bij de "Coyote Community" kost € 144, en een abonnement voor een gebruik van twee jaar wordt aangeboden voor € 250.Het toestel werkt niet alleen in Belgie, maar ook in Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Engeland en Italië.