Tata Nano is goud waard

Door: BV

Tata heeft het moeilijk om de Nano, ondanks z'n niet te kloppen prijs, verkocht te krijgen in thuisland India. Het concern probeert de verkoop aan te zwengelen met een zelden geziene marketingcampagne. Daarbij horen de klassieke advertenties, maar ook wat origineler marketing.

Om de 5000ste verjaardag van de Indiase juwelenkunst te vieren, organiseerde Tata een wedstrijd voor een Nano bezet met goud en edelstenen. Een jury koos bovenstaande kandidaat als winnaar. De andere podiumplaatsen zie in de fotospecial. Tata's moederbedrijf Titan zal het ontwerp nu namaken in puur goud. Die Nano is dan letterlijk goud waard.