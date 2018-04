BAIC pikt Mercedes B-Klasse

Door: BV

Het is inmiddels al lang duidelijk dat de Chinese autobouwers er geen problemen van maken om hun inspiratie in meer of mindere mate bij andere autoconstructeurs te gaan zoeken. Het jongste slachtoffer van de Chinese kopieerwoede is de Mercedes B-Klasse. Deze BC301Z neemt daar immers opvallend veel lijnen van over. Het merk BAIC heeft nog net de moeite gedaan om wat aan de lichtunits te veilen.

Gelukkig heeft het Chinese automerk geen exportplannen voor de BC301Z en de vierdeursberline die ervan is afgeleid. Mercedes is weliswaar niet geamuseerd door het kopieerwerkje maar kan zich troosten met de wetenschap dat het z'n nieuwe B-Klasse zo goed als af heeft.

Onder de kap zitten Mitsubishi-motoren. Een 1,3l die wordt gepaard aan een handbediende vijfbak en een 1,5l in combinatie met een CVT-automaat.