Fisker Karma duurder dan verwacht

Door: BV

Als alles goed gaat, gaat de Fisker Karma in februari in productie. De start van de fabrieksband is al enkele malen uitgesteld om verschillende redenen. En het is niet het enige waarop de jonge autoconstructeur zich misrekende. Fisker maakt nu ook bekend dat het de basisprijs van de luxueuze Karma verkeerd inschatte. In de VS wordt het model $ 8000 duurder dan eerst geschat. Hoeveel de Karma in België moet kosten is nog niet bekend, maar ook hier zal de tariefverhoging invloed hebben.

De Fisker Karma heeft een tweeliter benzinemotor aan boord om de autonomie te vergroten. Maar de aandrijfkracht is in wezen afkomstig van twee elektromotoren met samen liefst 1.300Nm trekkracht. Daarmee sprint de Karma naar 100km/u in 6 seconden en haalt hij 200km/u. Het verbruik blijft beperkt tot 3,5l/100km en de CO2-uitstoot is amper 83gr/km.