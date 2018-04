Subsidie partikelfilter afgeschaft

Door: BV

Tot 1 januari van dit jaar was het mogelijk om bij aanschaf van een nieuwe auto met diesel-partikelfilter een tegemoetkoming van de overheid van € 210 te bekomen. De premie gold voor dieselauto's met een CO2-uitstoot van maximaal 130gr/km. Dat de premie per 1 januari is geschrapt heeft de maken met de invoering van de Euro V-emissienorm. Die maakt van die technologie een verplichting.

De nieuwe uitstootnorm bepaalt dat een dieselauto nog hooguit 180mg/NOx/km mag uitstoten, de CO2 is beperkt tot een halve kilogram/km, koolwatestoffen 230gr/km en partikels tot 5mg/km. Dat laatste is heden enkel haalbaar met de montage van een partikelfilter. Benzines mogen overigens slechts 60mg NOx, 100mg koolwaterstoffen en 5mg partikels per kilometer uitstoten. Alleen voor CO2 is de benzinenorm soepeler dan die voor dieselwagens. Daar mag je tot 1kg/km de atmosfeer in blazen.

Overigens betekent de invoering van de nieuwe norm niet dat nieuwe auto's met een Euro IV-classificatie niet langer kunnen ingeschreven worden. Een overgangsmaatregel bepaalt dat autoconstructeurs dit jaar nog een equivalent van 10% van het afgelopen jaar (2010) gerealiseerde volume Euro IV-wagens in het verkeer mogen brengen.