Nieuwe Hyundai Santa Fe uitgesteld

Door: BV

Hyundai lanceerde eerste generatie van de Santa Fé in 2001. In 2006 was het tijd voor de opvolger, en als alles volgens plan zou verlopen, dan zag de derde editie het levenslicht in 2012. Maar die geboorte is nu uitgesteld.

De Koreanen zijn klaar met de technische kant van de ontwikkeling. Het geheel was reeds in een design gegoten. Bij een voorstelling aan de Europese importeurs kon dat echter weinig bijval genieten. En omdat Hyundai de derde generatie Santa Fé ook in Europa de beste slaagkansen wil geven, heeft de directie beslist het model terug naar de tekentafel te sturen. Wijzigingen aan de techniek worden niet meer aangebracht, maar er komt een compleet nieuw design. Dat zorgt voor een jaar uitstel. Omdat de nieuwe Santa Fé vertraging oploopt, komt er nog een onvoorziene (kleine) facelift van het huidige model.