Ford Vertrek wordt volgende Kuga

Door: BV

Eigenlijk staat de Ford Kuga nog maar sinds 2008 in de catalogus. Hij kan, in vergelijking met de gemiddelde productcyclus van 7 jaar, dus nog wel even mee. Maar Ford zal niet zo lang wachten met de opvolger. De voorbode van het nieuwe model staat nu al op het Salon van Detroit te blinken. Dat is deze Vertrek Concept.

Dat Ford de Kuga sneller met pensioen stuurt dan verwacht heeft alles te maken met de nieuwe globale productstrategie van het merk. De productieversie van de Vertrek zal in de VS ook gebruikt worden om de Ford Escape af te lossen. Nu zijn de Escape en Kuga totaal verschillende auto's. De productie start in 2012. Of het nieuwe model ook nog datzelfde jaar Europa aandoet, is niet geweten.

Het onderstel van de Kuga is dat van de nieuwe Focus. De bodemvrijheid is aangepast, maar de architectuur blijft ongewijzigd. Onder de kap van het studiemodel zit een 1.6l Ecoboost turbomotor die we ook in de productieversie zullen zien. De Vertrek geeft al een duidelijke indicatie van de definitieve vorm, al moet je het lijnenspel van de concept wel tot de essentie herleiden. De koolstofvezel diffuser, de camera's op de plaats van achteruitkijkspiegels, het glazen dakpaneel en de futuristische invulling van de lichtunits... dat verdwijnt allemaal.

Aan de binnenzijde monteert Ford vier kuipzetels die natuurlijk ook zullen sneuvelen op het productiemodel. Maar de glooiende, organische vorm van de boordplank zal grotendeels behouden blijven.