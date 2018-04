Nieuwe diesels voor Ford Kuga

Door: BV

Ford vernieuwde onlangs z'n tweeliter common-rail dieseleenheid. Dat die ook z'n weg naar de Kuga zou vinden stond in de sterren geschreven. Het blok bestaat in twee vermogensversies; met 136pk en 163pk. Die laatste is voortaan ook leverbaar met de automaat met dubbele koppeling. Bij Ford heet die Powershift.

Hoewel transmissies met koppeling in regel het verbruik temperen en de prestaties naar het hoger niveau tillen, gaat die vlieger ditmaal niet op. Sprinttijd (9,9 sec) topsnelheid (192km/u) en verbruik (6,8l/100km) zijn respectievelijk 0,3sec, 3km/u en 0,8l minder gunstig dan de variant met handgeroerde zesbak. De CO2-uitstoot van de krachtigste versie is 159gr/km. De 136pk-editie doet marginaal beter met 156gr/km. Let wel; in het eerste geval beschik je over niet permanente vierwielaandrijving - in het tweede geval wordt enkel de voortrein aangedreven.