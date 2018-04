Honda toont volgende Civic

Door: BV

Honda toont in Detroit hoe z'n volgende Civic eruit zal zien. Tenminste, voor wat de Coupé en vierdeursversies betreft. Officieel zijn de twee showmodellen nog concepts, maar als je de 19-duimsvelgen en originele lakkleuren wegdenkt dan hou je de negende generatie van de Civic over. In de VS start de verkoop van het nieuwe model al deze lente.

De Civic komt natuurlijk met conventionele benzinemotoren onder de kap (waarvan de afgebeelde Si-versies traditioneel de krachtigste zijn, op de Type R na). Daarnaast is er ruimte voor één hybrideversie en een versie die aardgas lust. De hybride zal gebruik maken van lithium-ion-batterijen en dat is een primeur voor het merk.