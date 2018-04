Hyundai Curb voor generatie Y

Door: BV

Generatie Y, wonend in de grote stad en liefhebber van een actief nachtleven - opgelet. Hyundai is op zoek naar jou. Met de Curb conceptcar laat het California Design Center van Hyundai zien hoe ze je wil gaan verleiden. Als de Curb ooit het productiestadium haalt tenminste...

De designers van Hyundai hadden als doel om een auto te ontwerpen die was volgeladen met moderne technologie en zich thuisvoelt in het bruisende stadsleven. Stel je voor dat een vriend je belt vanuit een nieuwe club. Dan krijg je in je scherm te zien waar hij zich bevindt en kun je er zo heenrijden. Eenmaal aangekomen niet zeker of je de portieren wel hebt vergrendeld? Via Blue Link kun je dat gemakkelijk controleren en desnoods de auto alsnog op slot doen. Ook starten van afstand, de verlichting inschakelen of de status van het onderhoud bekijken is mogelijk.

Hyundai heeft alles verpakt in een stoere crossover die de ´Fluidic Sculpture´ designtaal van Hyundai naar een hoger niveau tilt. Die wordt ook gebruikt op de fonkelnieuwe Veloster. Details als de matwitte koets, LED-verlichting en de opvallende plooilijnen in de portieren spreken zonder meer tot de verbeelding. Bijzonder detail zijn de ventilatieopeningen in de achterbumper; die kan je openen en gebruiken om je fiets aan op te hangen.

In het interieur bepalen aanraakgevoelige schermen het beeld. Daarop is je favoriete muziek te selecteren, kan je op internet surfen of de diverse functies van de auto te bedienen. Een Head Up Display toont de meest essentiële informatie terwijl ook de camera´s die de buitenspiegels vervangen hierop hun beeld tonen.

De aandrijflijn bestaat uit een 1.6 liter GDI-benzinemotor (dezelfde als in de Veloster, maar nu met een turbo) met een vermogen van 175 pk. De eenheid is gekoppeld aan een DSG-versnellingsbak in combinatie met een start-/stopsysteem. Het verbruik ligt gemiddeld rond de 6,0l/100km.