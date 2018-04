Kia schetst de nieuwe Rio

Door: BV

Kia maakt zich op voor nog maar eens een productoffensief. Op het Autosalon van Genève trekt het merk als het doek van de nieuwe kleine Picanto. En het blijft er niet bij. In Zwitserland debuteert ook de nieuwe Rio, die in het segment boven de Picanto uitkomt. Technisch heeft die stadsrakker veel gemeen met de i20 van zustermerk Hyundai, maar alles behalve de techniek wordt uiteraard specifiek voor Kia.

Welke stijlkaart Kia trekt, blijkt uit deze eerste schetsen. En het merk gaat net als bij de andere recente producten - we denken dan in de eerste plaats aan de Sportage - de dynamische toer op. En als de eerste interieurschets (zie fotospecial) een indicatie is, dan oogt de binnenzijde zelfs een tikkeltje Italiaans. Wordt hoe dan ook vervolgd.